Lautaro Inter il Toro è già vicino alla doppia cifra | punta a questo record

Inter News 24 Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista delle prossime sfide di Serie A e Champions League. Tutti i dettagli. Lautaro Martinez continua a scrivere pagine importanti della storia dell’ Inter, anche tra qualche critica. Al 10 novembre, l’attaccante argentino ha già messo a segno otto reti stagionali, equamente divise tra campionato e Champions League. Un rendimento da leader, che lo porta a soli due gol dall’ennesima stagione in doppia cifra. Come sottolineato da Tuttosport, Lautaro è arrivato a 161 gol con la maglia nerazzurra: un traguardo che lo proietta sempre più in alto nella classifica marcatori della storia interista. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Inter, il Toro è già vicino alla doppia cifra: punta a questo record

