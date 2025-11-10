Lautaro a DAZN | Contento per il gol la gente dell’Inter mi mette i brividi San Siro…

Inter News 24 Lautaro a DAZN, il capitano nerazzurro raggiunge Mazzola nella storia del club: la gioia del centravanti argentino. Altro gol, altra notte da ricordare per Lautaro Martinez, che dopo meno di due minuti ha sbloccato Inter Lazio con una splendida conclusione di destro. Una rete che lo fa entrare ancora di più nella storia nerazzurra: con 161 gol, il capitano argentino ha raggiunto Sandro Mazzola al quarto posto tra i migliori marcatori di sempre dell’ Inter. Ai microfoni di DAZN, Lautaro ha raccontato le sensazioni dopo il match: «Volevo sicuramente tirare in porta, sono arrivato un po’ col passo lungo, ma l’importante è che sia andata bene. 🔗 Leggi su Internews24.com

