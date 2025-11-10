L’importante quanto causale e rocambolesca vittoria sul campo del Marsiglia, nella quarta giornata di Champions League, sembrava poter permettere a Ivan Juric di tirare un sospiro di sollievo dopo le tante voci sul suo conto, e invece il weekend si è rivelato fatale per lui. L’Atalanta ha da poco ufficializzato il suo esonero con un comunicato sui propri canali, e in effetti la notizia non sorprende più di tanto: in campionato squadra al 13° posto con appena 13 punti (-9 dal 4°), frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte, e senza successi dallo 0-3 al Torino del 21 settembre scorso, lo stesso risultato incassato domenica in casa per mano del Sassuolo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - L’Atalanta esonera Juric, già scelto il successore: ennesimo flop per l’ex Roma