Lascito testamentario un gesto d' amore per il futuro della ricerca

Today.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi decenni, la medicina ha compiuto notevoli progressi, che hanno incrementato le possibilità di trattamento e guarigione. Patologie un tempo considerate incurabili oggi possono essere affrontate con terapie innovative e mirate, il tutto grazie alla ricerca scientifica. È attraverso. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

lascito testamentario gesto dFirenze: l’appello della Fondazione Solidarietà Caritas, “Diffondere la cultura del testamento e dei lasciti solidali” - Se ne è discusso il 28 ottobre durante l’incontro informativo organizzato dalla Fondazione Solidarietà Caritas all’Innov ... Lo riporta toscanaoggi.it

Solidarietà, lasciti testamentari: le crisi mondiali fanno vacillare propensione italiana - Il senso di precarietà di questo momento storico sta mettendo alla prova l'attitudine degli italiani verso il lascito solidale, che non arretra ma conosce una battuta ... iltempo.it scrive

Lasciti solidali in crescita, ma le crisi mondiali fanno vacillare la propensione - Roma, 12 settembre 2025 – Il senso di precarietà di questo momento storico sta mettendo alla prova l'attitudine degli italiani verso il lascito solidale, che non arretra ma conosce una battuta ... Lo riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Lascito Testamentario Gesto D