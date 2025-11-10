ESPLORARE l’intersezione tra tecnologia, cultura e società, per comprendere in maniera profonda la rivoluzione digitale di oggi e viverla con consapevolezza, è ormai fondamentale per il mondo economico e le aziende. Il rapporto “Il Digitale in Italia 2025” di Anitec-Assinform evidenzia come il digitale rappresenti un motore di crescita economica e occupazionale: nel 2024 il mercato ha raggiunto un valore di 81,6 miliardi di euro, con una proiezione verso i 93 miliardi entro il 2028, segnando un’espansione superiore al resto dell’economia nazionale. L’Italia migliora negli indicatori digitali europei grazie alle politiche adottate, tuttavia è necessario un impegno continuo per evitare che imprese, territori e cittadini restino indietro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’ascesa del digitale in Italia: supera gli 80 miliardi di euro