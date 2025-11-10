UNA PIATTAFORMA per connettere le aziende agli esperti con oltre vent’anni di esperienza. Gli over 50 rappresentano oggi la fascia d’età più dinamica del mercato del lavoro italiano. A cogliere questa trasformazione è 50yet, la prima piattaforma al mondo esclusivamente dedicata ai professionisti executive senior, che sta ridefinendo il concetto di esperienza professionale attraverso un modello di leadership flessibile pensato per i settori Fashion&Luxury, Beauty&Cosmetics, Sports&Lifestyle. Parte del gruppo Aerre Partners, storica società italiana di recruiting e consulenza direzionale attiva dal 2004, 50yet nasce da un’intuizione di Riccardo Adamo (nella foto in basso), imprenditore e manager con oltre vent’anni di esperienza nel settore e quaranta nell’Industry. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’app che connette aziende e over 50