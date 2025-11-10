L’app che connette aziende e over 50

Quotidiano.net | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

UNA PIATTAFORMA per connettere le aziende agli esperti con oltre vent’anni di esperienza. Gli over 50 rappresentano oggi la fascia d’età più dinamica del mercato del lavoro italiano. A cogliere questa trasformazione è 50yet, la prima piattaforma al mondo esclusivamente dedicata ai professionisti executive senior, che sta ridefinendo il concetto di esperienza professionale attraverso un modello di leadership flessibile pensato per i settori Fashion&Luxury, Beauty&Cosmetics, Sports&Lifestyle. Parte del gruppo Aerre Partners, storica società italiana di recruiting e consulenza direzionale attiva dal 2004, 50yet nasce da un’intuizione di Riccardo Adamo (nella foto in basso), imprenditore e manager con oltre vent’anni di esperienza nel settore e quaranta nell’Industry. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

l8217app che connette aziende e over 50

© Quotidiano.net - L’app che connette aziende e over 50

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

l8217app connette aziende overL’app che connette aziende e over 50 - UNA PIATTAFORMA per connettere le aziende agli esperti con oltre vent’anni di esperienza. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: L8217app Connette Aziende Over