«A mici, il calendario del tennis ha portato qualche modifica ai palinsesti di Rai 2, quindi questo martedì 11 novembre Belve non andrà in onda», ha spiegato Francesca Fagnani ai suoi follower su Instagram. L'annuncio, arrivato a poche ore dalla messa in onda prevista per martedì 11 novembre, ha colto di sorpresa il pubblico affezionato al programma di interviste che, puntata dopo puntata, continua a registrare ottimi ascolti e a conquistare milioni di spettatori.

© Iodonna.it - L'annuncio della conduttrice con tanto di spoiler: in studio arriverà Cristiano Malgioglio