L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 10 novembre 2025

Via a una nuova settimana per i mercati europei. Cresce l’attesa per le aperture della Borsa italiana e dello spread tra Btp e Bund tedeschi. Venerdì 7 novembre Milano ha chiuso la settimana in calo dello 0,35%. Le quotazioni di Borsa italiana e spread. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 10 novembre 2025

Leggi anche questi approfondimenti

Il repentino calo del titolo #Ferrari in borsa è stato associato ai primi dati su Elettrica, che non può in nessun modo aver influenzato l'andamento azionario Ma quindi cosa è successo? Il calo in Borsa di Ferrari (-15,4%) non è causato dalla Ferrari elettrica - facebook.com Vai su Facebook

Le rilevazioni de “La Borsa della Spesa” hanno evidenziato un calo dei prezzi di #frutta e #ortaggi. Le quotazioni medie dell’ #uva, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, sono scese del 44% - X Vai su X

L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 13 ottobre 2025 - Lo spread tra Btp e Bund riparte da 81,4 punti base, mentre le Borse asiatiche hanno chiuso in rosso a causa dei nuovi dazi di Trump contro la Cina. Lo riporta lettera43.it

I valori di Borsa italiana e spread oggi 7 novembre 2025 - Ultima giornata della settimana per la Borsa italiana, i mercati europei e lo spread Btp- Scrive msn.com

Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 21/10/2025 - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,31 miliardi di euro, con un incremento di ben 407,1 milioni ... Come scrive borsaitaliana.it