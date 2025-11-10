Lancia un brand di skincare per bambini con baby modelle nello spot l'attrice Shay Mitchell al centro della polemica
È finita al centro delle polemiche la nuova iniziativa commerciale dell'attrice Shay Mitchell, che ha lanciato sul mercato una linea di prodotti per la cura della pelle dei bambini. Sulle confezioni delle maschere si parla di appena 3 anni e di quella età sono le baby modelle chiamate a fare da testimonial nella campagna promozionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
