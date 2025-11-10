Moroni Zini, cosa racconta oggi l’emergenza abitativa a Bologna? "Bologna, come molte città europee, è chiamata a ripensare i propri modelli di crescita e di rigenerazione, in un contesto reso più complesso dai mutamenti economici e demografici e dalla necessità di politiche abitative più accessibili, con consumo di suolo tendente a zero". Federica Zini, vicepresidente di Ance Emilia, guarda con prudenza alle trasformazioni urbane sotto le Due Torri e assicura: "Siamo pronti a contribuire alla definizione e realizzazione di modelli che risultino sostenibili per il territorio e il sistema economico, per riuscire a tradurre una visione di città condivisa in un risultato concreto, per Bologna e per i suoi abitanti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’analisi dei costruttori: "La rigenerazione urbana è la strada per lo sviluppo: pronti a collaborare"