L’analisi dei costruttori | La rigenerazione urbana è la strada per lo sviluppo | pronti a collaborare

Ilrestodelcarlino.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Moroni Zini, cosa racconta oggi l’emergenza abitativa a Bologna? "Bologna, come molte città europee, è chiamata a ripensare i propri modelli di crescita e di rigenerazione, in un contesto reso più complesso dai mutamenti economici e demografici e dalla necessità di politiche abitative più accessibili, con consumo di suolo tendente a zero". Federica Zini, vicepresidente di Ance Emilia, guarda con prudenza alle trasformazioni urbane sotto le Due Torri e assicura: "Siamo pronti a contribuire alla definizione e realizzazione di modelli che risultino sostenibili per il territorio e il sistema economico, per riuscire a tradurre una visione di città condivisa in un risultato concreto, per Bologna e per i suoi abitanti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

l8217analisi dei costruttori la rigenerazione urbana 232 la strada per lo sviluppo pronti a collaborare

© Ilrestodelcarlino.it - L’analisi dei costruttori: "La rigenerazione urbana è la strada per lo sviluppo: pronti a collaborare"

Altri contenuti sullo stesso argomento

l8217analisi costruttori rigenerazione urbanaL’analisi dei costruttori: "La rigenerazione urbana è la strada per lo sviluppo: pronti a collaborare" - Federica Zini, vicepresidente di Ance Emilia chiede di ripensare il modello di crescita di Bologna: "Bisogna mantenere uno sguardo lungo, su questo condividiamo l’approccio del Comune. Secondo msn.com

Rigenerazione urbana. Concorso di abbellimento per riqualificare il centro - Un’operazione da 70mila euro (28mila di cofinanziamento) per la ‘rigenerazione urbana e commerciale del centro di Colle, l’area delimitata ... Si legge su lanazione.it

Stop alla finta rigenerazione urbana. Arriva in Campidoglio una delibera anti-speculatori - A Roma e nel Lazio basta progettare l'efficientamento energetico di un edificio da ristrutturare e, grazie a una legge regionale del 2017, la numero 7, è possibile ottenere una premialità volumetrica ... Si legge su romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: L8217analisi Costruttori Rigenerazione Urbana