L' altro volto dell' Aeroporto d' Abruzzo che tra rilancio e criticità si prepara a festeggiare il milionesimo passeggero
Il conto alla rovescia è già partito: tempo qualche settimana e l’Aeroporto d’Abruzzo accoglierà il milionesimo passeggero con una festa che, non troppo in segreto a dire il vero, in casa Saga stanno già organizzando. Il potenziamento dei collegamenti aerei sia domestici che internazionali. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
News recenti che potrebbero piacerti
QUESTA SETTIMANA DA PRINZ ZAUM - lunedì 10 alle 18.30: Sono bella per te Presentazione del libro di Francesca Malerba. A dialogare con l’autrice ci sarà Fulvio Colucci (la Gazzetta del Mezzogiorno). “Sono bella per te” racconta un altro volto della viole - facebook.com Vai su Facebook
L'altro volto dell'Aeroporto d'Abruzzo che, tra rilancio e criticità, si prepara a festeggiare il milionesimo passeggero - I dati da gennaio a ottobre rivelano un 2025 da record grazie ai voli della Saga ma non esiste una mappatura sulle mete regionali preferite dai visitatori. Riporta ilpescara.it
L’aeroporto da un Buffa all’altro - «Occhio per occhio, Buffa più Buffa», se la memoria da pesce rosso non mi inganna una volta di più. Come scrive corriereadriatico.it