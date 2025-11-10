L' altro volto dell' Aeroporto d' Abruzzo che tra rilancio e criticità si prepara a festeggiare il milionesimo passeggero

Ilpescara.it | 10 nov 2025

Il conto alla rovescia è già partito: tempo qualche settimana e l’Aeroporto d’Abruzzo accoglierà il milionesimo passeggero con una festa che, non troppo in segreto a dire il vero, in casa Saga stanno già organizzando. Il potenziamento dei collegamenti aerei sia domestici che internazionali. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

altro volto aeroporto dL’aeroporto da un Buffa all’altro - «Occhio per occhio, Buffa più Buffa», se la memoria da pesce rosso non mi inganna una volta di più. Come scrive corriereadriatico.it

