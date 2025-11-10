L’aiuto dei carbonai per trovare la zona dell’impatto
La proverbiale pace di Parchiule, l’ultima frazione di Borgo Pace ai piedi dell’Appennino, è rotta dai lampeggianti dei soccorritori che hanno eletto questo gruppetto di case come campo base per i soccorsi. Nella strada che taglia in due la frazione ci sono tutti i mezzi di Carabinieri, Vigili del Fuoco, ambulanza e Soccorso Alpino e Speleologico parcheggiati a lato. Tutte le forze, comprese quelle toscane, si sono radunate qui. Il punto di ritrovo è il ristorante Osteria del Boscaiolo che ha prestato parte della sua sala come centro operativo: qui non c’è segnale del cellulare e la wi-fi del locale diventa un prezioso alleato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
