L' ad Alessandra Bianchi fa scudo | Ora reagiamo da squadra
Dopo quattro risultati utili, il Padova torna da Mantova sconfitto e vede rallentare la corsa in Serie B. Non è un dramma, ma un segnale chiaro: serve reagire, subito. L’analisi arriva dalle parole dell’amministratore delegato Alessandra Bianchi a “Il Gazzettino di Padova”, che prova a tenere. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Argomenti simili trattati di recente
Dopo le indiscrezioni su una possibile apertura all’uso dell’impianto della Volpara come area di stoccaggio rifiuti in caso di emergenza, il capogruppo FdI nel Municipio IV, Vincenzo Apicella, e la capogruppo comunale Alessandra Bianchi sollecitano una risp - facebook.com Vai su Facebook