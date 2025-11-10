L' ad Alessandra Bianchi fa scudo | Ora reagiamo da squadra

Dopo quattro risultati utili, il Padova torna da Mantova sconfitto e vede rallentare la corsa in Serie B. Non è un dramma, ma un segnale chiaro: serve reagire, subito. L’analisi arriva dalle parole dell’amministratore delegato Alessandra Bianchi a “Il Gazzettino di Padova”, che prova a tenere. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

