dancing with the stars: la celebrazione del 20° anniversario. In occasione del naturale traguardo del ventesimo anniversario, «Dancing With The Stars» si prepara a un evento speciale che riunirà i protagonisti delle passate edizioni, rievocando ricordi e momenti iconici. La stagione 34, che quest’anno compie due decenni, si distingue per l’energia, le sorprese e la presenza di ospiti di rilievo. Tra giochi di scena, esibizioni di rilievo e grandi ritorni, il programma si appresta a celebrare un percorso di grande successo nel panorama dei talent show. le novità e gli eventi principali della celebrazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Lacey schwimmer non torna a dancing with the stars per il 20esimo anniversario