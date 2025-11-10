"Ho diretto negli scorsi anni un istituto comprensivo su due Comuni in Emilia Romagna e ricordo bene le difficoltà amministrative, logistiche, ma soprattutto didattiche che porta in dote un accorpamento. Perché non bisogna perdere il ’focus’ del discorso: la didattica deve essere la questione principale, pensando agli alunni. Ed è qualcosa che varia da scuola a scuola: gli accorpamenti non possono essere decisi a tavolino". E’ Manuel Salvaggio, dirigente scolastico dell’ Istituto Comprensivo di Capraia e Limite, a esprimere parere negativo di fronte alla prospettiva della perdita dell’ autonomia scolastica per l’istituto che dirige. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"L'accorpamento?. Danneggia tutti quanti"