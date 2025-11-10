Labubu sotto sequestro a Palermo | maxioperazione contro i peluche contraffatti
Labubu, il pupazzo più amato dai collezionisti, è finito al centro di un’operazione della Guardia di Finanza L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Palermo, sequestrati 10mila Labubu falsi. Valevano 500mila euro - I finanzieri di Palermo hanno sequestrato oltre 10mila Labubu falsi: immessi sul mercato, avrebbero fruttato almeno 500mila euro. Da meridionews.it
Sequestrati 10mila Labubu falsi a Palermo per un valore di 500mila euro - 000 pupazzi contraffatti sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Palermo che hanno denunciato i titolari di sette esercizi commerciali . Si legge su tg24.sky.it
Palermo, maxi-sequestro di oltre 10.000 peluche “Labubu” contraffatti: denunciati sette commercianti - I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno messo a segno un importante colpo nel settore della lotta alla contraffazione. Come scrive sicilianews24.it