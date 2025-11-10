Labubu introvabili e falsi maxi sequestro a Palermo
AGI - Sono ormai un'ossessione, più che una tendenza di moda. Al punto che hanno invaso anche il mercato del falso. E a Palermo di Labubu, i pupazzetti cinesi che hanno conquistato anche star internazionali della musica e del cinema, ne sono stati trovati oltre diecimila. Rigorosamente falsi da vendere come autentici al costo medio di 50 euro. Ma il colpo che avrebbe consentito di raccogliere oltre 500 mila euro sul mercato è fallito grazie a un'operazione della Guardia di Finanza di Palermo. È scattato il sequestro e i diecimila pezzi, del tutto simili a quelli disegnati da Kasing Lung, un artista di Hong Kong, e venduti in tutto il mondo dal colosso nella produzione e vendita di giocattoli Pop Mart, sono stati sottratti ad alcune attività commerciali che avrebbero provveduto a distribuirli sul mercato. 🔗 Leggi su Agi.it
