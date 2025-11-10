La World Delivery apre 220 posizioni

ARRIVA in Lombardia la World Delivery, la società di trasporto e montaggio di Mondo Convenienza, azienda italiana leader nella grande distribuzione organizzata di mobili grazie all’offerta del miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato. La società, già presente da inizio anno nei siti di Cagliari e Sassari, sarà operativa dal primo novembre nel Comune di Lainate, in provincia di Milano. La World Delivery assumerà oltre 220 lavoratori che svolgono attualmente questo servizio sul territorio per le società appaltatrici portando così a quasi mille il numero totale dei collaboratori diretti, tra punti vendita e depositi, del Gruppo Mondo Convenienza in Lombardia (dati a novembre 2025). 🔗 Leggi su Quotidiano.net