La UE annuncia un Centro per la Resilienza Democratica contro la disinformazione
Gli eurocrati dicono che serve a ''contrastare le narrazioni russe e cinesi'', ma in pratica è un sistema per censurare il dissenso. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
