La truffa che sfrutta bambini malati su Facebook | come riconoscere il raggiro e difendersi 3mila gli italiani ingannati

Screenworld.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Mi supplica di porre fine alla sua sofferenza”. È con queste parole strazianti che appare su Facebook l’annuncio di una presunta raccolta fondi per una bambina malata di cancro. Le foto mostrano una piccola senza capelli, gli occhi lucidi, una madre disperata. Video credibili, descrizioni minuziose, lacrime. Tutto sembra autentico. Tutto è progettato per colpire dritto al cuore. E invece è una truffa, una delle più odiose e sofisticate che si siano viste circolare sui social negli ultimi anni. Le truffe online si sono evolute in forme sempre più elaborate. I raggiri digitali sfruttano ogni debolezza umana, ma quando a essere utilizzati come esca sono bambini apparentemente malati terminali, si tocca un livello di cinismo che lascia senza parole. 🔗 Leggi su Screenworld.it

la truffa che sfrutta bambini malati su facebook come riconoscere il raggiro e difendersi 3mila gli italiani ingannati

© Screenworld.it - La truffa che sfrutta bambini malati su Facebook: come riconoscere il raggiro e difendersi (3mila gli italiani ingannati)

News recenti che potrebbero piacerti

truffa sfrutta bambini malatiLa truffa che sfrutta bambini «malati di cancro». Da Tel Aviv a Mosca, il raggiro dei post Facebook della presunta associazione World Champions - Tel Aviv e che colpisce diversi utenti in Italia che si imbattono in annunci sui social. Si legge su msn.com

«Sono incinta, avremo un figlio» ma è tutta una bugia. La truffa, da 62mila euro, di una 32enne ad un malato di cancro - E il presunto padre, malato terminale di cancro, le avrebbe elargito un totale di ... Segnala leggo.it

La nuova truffa che sfrutta IKEA per diffondere malware e rubare denaro - Una nuova truffa sfrutta il marchio Ikea per diffondere pericolosi malware e rubare denaro alle vittime diffondendosi tramite allegato email. punto-informatico.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Truffa Sfrutta Bambini Malati