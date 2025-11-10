La truffa che sfrutta bambini malati su Facebook | come riconoscere il raggiro e difendersi 3mila gli italiani ingannati

“Mi supplica di porre fine alla sua sofferenza”. È con queste parole strazianti che appare su Facebook l’annuncio di una presunta raccolta fondi per una bambina malata di cancro. Le foto mostrano una piccola senza capelli, gli occhi lucidi, una madre disperata. Video credibili, descrizioni minuziose, lacrime. Tutto sembra autentico. Tutto è progettato per colpire dritto al cuore. E invece è una truffa, una delle più odiose e sofisticate che si siano viste circolare sui social negli ultimi anni. Le truffe online si sono evolute in forme sempre più elaborate. I raggiri digitali sfruttano ogni debolezza umana, ma quando a essere utilizzati come esca sono bambini apparentemente malati terminali, si tocca un livello di cinismo che lascia senza parole. 🔗 Leggi su Screenworld.it

