La Torre di Babele stasera 10 novembre | Corrado Augias tra verità e riflessione

Le anticipazioni de La Torre di Babele del 10 novembre 2025 riportano Corrado Augias in prima serata su La7 alle 21.15 con un tema quanto mai attuale: il valore della verità nell’epoca della sovrabbondanza informativa. Il talk culturale sceglie un approccio rigoroso e divulgativo, costruito su conversazioni in studio, interviste e contributi esterni. Indice. Anticipazioni La Torre di Babele 10 novembre 2025 in breve. Il tema-guida: che cosa intendiamo per “verità” oggi. Ospiti e approccio: filosofia, storia, letteratura. Il metodo: dal talk alla “palestra” del pensiero critico. Un presidio nel palinsesto: sostanza contro rumore. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

