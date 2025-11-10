La Torre di Babele stasera 10 novembre | Corrado Augias tra verità e riflessione

Atomheartmagazine.com | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le anticipazioni de La Torre di Babele del 10 novembre 2025 riportano Corrado Augias in prima serata su La7 alle 21.15 con un tema quanto mai attuale: il valore della verità nell’epoca della sovrabbondanza informativa. Il talk culturale sceglie un approccio rigoroso e divulgativo, costruito su conversazioni in studio, interviste e contributi esterni. Indice. Anticipazioni La Torre di Babele 10 novembre 2025 in breve. Il tema-guida: che cosa intendiamo per “verità” oggi. Ospiti e approccio: filosofia, storia, letteratura. Il metodo: dal talk alla “palestra” del pensiero critico. Un presidio nel palinsesto: sostanza contro rumore. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

la torre di babele stasera 10 novembre corrado augias tra verit224 e riflessione

© Atomheartmagazine.com - La Torre di Babele stasera 10 novembre: Corrado Augias tra verità e riflessione

Approfondisci con queste news

torre babele stasera 10Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi lunedì 10 novembre - Con Lino Guanciale Natale 1931, a Mergellina si ritrovano i cadaveri di una coppia. Da msn.com

torre babele stasera 10La Torre di Babele, Milena Gabanelli e Mario Calabresi ospiti di Augias - La Torre di Babele: Corrado Augias insieme a Milena Gabanelli e Mario Calabresi si chiederà se informare stanca. davidemaggio.it scrive

La torre di babele - ” È la domanda al centro della nuova puntata de La Torre di Babele, il programma di Corrado Augias. Si legge su la7.it

Cerca Video su questo argomento: Torre Babele Stasera 10