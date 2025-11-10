È sopravvissuta a tre terremoti, a restauri invasivi e a quasi vent’anni di abbandono. Non al Pnrr. L a Torre dei Conti, nel cuore di Roma, ha ceduto durante i lavori di restauro: gli stessi fondi che avrebbero dovuto salvarla, “valorizzarla”, l’hanno, paradossalmente, sventrata. Un crollo che provoca una vertigine collettiva: vacilla l’idea stessa di civiltà. Non è solo la perdita di un patrimonio storico, ma la frattura di un ordine simbolico che lega spazio, tempo e memoria. Ogni cedimento è un fallimento collettivo: di cura e responsabilità. Roma vive sul sottile equilibrio tra ciò che resta e ciò che si rigenera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Torre dei Conti, sopravvissuta a tre terremoti, ora è sventrata da Pnrr (e indignati dell’ultima ora)