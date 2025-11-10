La televisione e l’economia il caso Montalbano
di Annamaria Spina Negli ultimi decenni la televisione non è stata soltanto un mezzo di intrattenimento ma un vero e proprio agente economico. Una serie, un film, una fiction possono trasformare un luogo in un mito, una regione in un paesaggio dell’immaginario, con conseguenze reali sul turismo, identità culturale e sviluppo economico. Questo fenomeno è oggi analizzato con il termine film induced tourism, ovvero turismo generato da opere audiovisive. Il caso del Commissario Montalbano, rappresenta uno degli esempi più significativi in Italia, un laboratorio a cielo aperto di come una narrazione televisiva possa plasmare un territorio, farlo fiorire economicamente e allo stesso tempo, metterne in luce la fragilità se tale prospettiva non viene strutturata nel tempo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
