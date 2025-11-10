La telefonata segreta sul treno | Conte e De Laurentiis svelato il patto che cambia la stagione del Napoli

Dopo la sconfitta di Bologna, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis hanno stretto un patto di ferro. Una lunga telefonata, avvenuta con il tecnico in treno verso Torino, ha sancito non una crisi, ma l’inizio di una nuova fase: l’allenatore ha fatto la sua diagnosi spietata, il presidente l’ha recepita. Ora si attende la mossa della società. Il fischio finale del Dall’Ara non ha chiuso la giornata del Napoli. Anzi, ha aperto il momento più importante. Mentre la squadra rientrava, una linea telefonica si è surriscaldata tra Bologna e Roma. Da una parte Antonio Conte, in treno verso Torino; dall’altra, Aurelio De Laurentiis. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

