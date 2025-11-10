La storia di Saphira | la tartaruga più rara del mondo salvata dalla plastica torna libera a Praiano

Salernotoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo cinque mesi di cure intensive, torna in mare Saphira, esemplare di Lepidochelys kempii, la tartaruga marina più rara al mondo. Sarà reintrodotta mercoledì 12 novembre a Praiano, in Costiera Amalfitana, nello stesso tratto dove, a giugno, era stata soccorsa in gravi condizioni dall'equipaggio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

