La storia di Saphira | la tartaruga più rara del mondo salvata dalla plastica torna libera a Praiano
Dopo cinque mesi di cure intensive, torna in mare Saphira, esemplare di Lepidochelys kempii, la tartaruga marina più rara al mondo. Sarà reintrodotta mercoledì 12 novembre a Praiano, in Costiera Amalfitana, nello stesso tratto dove, a giugno, era stata soccorsa in gravi condizioni dall'equipaggio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
