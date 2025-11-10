La storia del professore che riapre la biblioteca di un piccolo villaggio in Francia | La cultura torna punto d’incontro per la comunità
La biblioteca comunale di Fagnon, villaggio delle Ardenne con circa 350 abitanti, ha ritrovato nuova vita grazie all’impegno di un professore di francese che, trasferitosi da poco, ha deciso di riaprire le porte dello spazio culturale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
