La stagione è lunga dice Alonso dopo aver perso punti

2025-11-09 22:42:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: All’allenatore del Real Madrid Xabi Alonso è stato chiesto se la sua squadra è in crisi dopo il pareggio a reti inviolate contro il Rayo Vallecano. Il Real aveva iniziato brillantemente la stagione, ma a metà settimana è stato battuto in Champions League dal Liverpool. E il banale pareggio per 0-0 di domenica ha suscitato critiche. Ma Alonso resta calmo. È una crisi? Sappiamo a che punto siamo”, ha detto Alonso. “Credo che, sia nei momenti buoni che in quelli cattivi, dobbiamo sapere come bilanciare le cose. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Argomenti simili trattati di recente

PASOLINI 50 La lunga strada di sabbia Ieri sera il Teatro di Sori ha inaugurato la nuova stagione con uno spettacolo intenso e poetico, dedicato a Pier Paolo Pasolini nel cinquantesimo anniversario della sua morte. Sul palco Massimo Minella ha dato voce - facebook.com Vai su Facebook

Stagione più lunga e offerte diversificate: come cambia il turismo - Il Forte Village di Santa Margherita di Pula in Sardegna è stato più volte premiato come miglior resort al mondo e per tanti aspetti ha fatto da apripista al ... Secondo quotidiano.net

Stagione più lunga e offerte diversificate: così cambia il turismo in Italia - (askanews) – Il Forte Village di Santa Margherita di Pula in Sardegna è stato più volte premiato come miglior resort al mondo e per tanti aspetti ha fatto da apripista al ... Lo riporta iodonna.it