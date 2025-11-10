La sicurezza nelle strade Corteo nel nome di Leonardo

Un corteo per le strade di Pisa dove il rumore delle due ruote ricorderà un giovanissimo appassionato. Leonardo Giordani morì a 17 anni quando, tornando a casa sulla Calcesana dal suo lavoro estivo in sella alla sua Vespa, il suo viaggio fu interrotto "da qualcuno". L’inchiesta per la sua morte è stata archiviata perché non è mai stato trovato "il responsabile" di quella caduta. La Giornata internazionale vittime della strada, istituita dalle Nazioni Unite, che si tiene la terza domenica di novembre, sarà dedicata proprio a Leo: a Pisa, però, si terrà di sabato, in Piazza dei Cavalieri, dalle 9. 🔗 Leggi su Lanazione.it

