“Il più grande spettacolo dopo il weekend” Jovanotti l’ha scritta perché non ne poteva più della Serie A: sabato e domenica passati a sonnecchiare sul divano nella perenne attesa che un guizzo ci rianimi. Molto meglio un qualunque grigio lunedì mattina di pioggia, in ufficio, con lo sciopero dei mezzi, la chat dell’asilo in fiamme, il collega predatore sessuale che ti racconta di quanto ha scopato – a pagamento – mentre tu ti ostinavi a guardare Lecce-Verona attaccato al fantacalcio più deprimente degli ultimi 30 anni. Nonostante l’ultima domenica abbia smentito un po’ il trend, di questo si tratta: ormai ci stiamo abituando ad una aridità estetica che diventa giornata dopo giornata il brand reale – quello percepito – della Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Serie A è uno spettacolo per stomaci forti: se gli utenti del pezzotto fanno causa alla Lega, la vincono