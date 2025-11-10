Taipei (Taiwan), 10 novembre 2025 – La principale attrazione del Museo del Palazzo Nazionale di Taipei, capitale dello stato di Taiwan, non è proprio l'opera d'arte che tutti si aspetterebbero. Si tratta infatti di una scultura di giadeite bianca e verde che raffigura un cavolo cinese, luccicante come appena raccolto da un campo e bagnato dalla rugiada mattutina. Nonostante le dimensioni ridotte (neanche 20 cm di altezza), il piccolo monumento occupa da solo una propria sala espositiva e contribuisce notevolmente ad attrarre i circa due milioni di persone che ogni anno visitano la struttura. Un po’ come la Gioconda di Leonardo al Louvre: per vederlo i turisti sono capaci di digerire lunghe file. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La scultura del cavolo che fa impazzire i turisti. Così il gioiello di Taiwan sfida la Gioconda