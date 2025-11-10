La scappatella di Messi al Camp Nou diventata un caso El Pais
L’Argentina è in ritiro ad Alicante, in Spagna, poiché venerdì 14 novembre affronterà l’Angola in una partita amichevole. E Lionel Messi ci ha tenuto ad approfittarne per fare una visita notturna al nuovo “Camp Nou” di Barcellona. L’episodio si è registrato ieri sera, mentre la squadra catalana era impegnata in trasferta contro il Celta Vigo (il Barça ha vinto 4-2). I media iberici si soffermano sul fatto che la capatina della “Pulga” sia avvenuta senza avvisare il club del suo ritorno a casa. Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
