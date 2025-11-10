La scappatella di Messi al Camp Nou diventata un caso El Pais

Ilnapolista.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Argentina è in ritiro ad Alicante, in Spagna, poiché venerdì 14 novembre affronterà l’Angola in una partita amichevole. E Lionel Messi ci ha tenuto ad approfittarne per fare una visita notturna al nuovo “Camp Nou” di Barcellona. L’episodio si è registrato ieri sera, mentre la squadra catalana era impegnata in trasferta contro il Celta Vigo (il Barça ha vinto 4-2). I media iberici si soffermano sul fatto che la capatina della “Pulga” sia avvenuta senza avvisare il club del suo ritorno a casa. Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

la scappatella di messi al camp nou diventata un caso el pais

© Ilnapolista.it - La scappatella di Messi al Camp Nou diventata un caso (El Pais)

Scopri altri approfondimenti

scappatella messi camp nouLa scappatella di Messi al Camp Nou diventata un caso (El Pais) - El Paìs si sofferma sulla discussa visita di Lionel Messi al nuovo Camp Nou, che sembrerebbe avvenuta senza il permesso del Barcellona. Riporta ilnapolista.it

scappatella messi camp nou"Non ho mai potuto farlo": Messi in segreto al Camp Nou, i tifosi del Barcellona sognano - Leo Messi nella notte ha fatto visita al rinnovato Spotify Camp Nou, in ristrutturazione da oltre due anni e in attesa di essere ufficialmente riaperto. Secondo tuttosport.com

scappatella messi camp nouBarcellona, che sorpresa! Messi torna al Camp Nou in gran segreto - Nella notte, in gran segreto, Lionel Messi è tornato allo Spotify Camp Nou, luogo che ha incantato con le sue magie dal 2004 al 2021, lasciando un segno indelebile nella storia del club catalano. Secondo gonfialarete.com

Cerca Video su questo argomento: Scappatella Messi Camp Nou