La sanità del futuro Rischio accorpamenti La battaglia di Ferri

Torna l’allarme sulla sanità in Lunigiana. Dopo l’intervento congiunto dei sindaci Roberto Valettini e Matteo Mastrini, rispettivamente presidente e membro di giunta della Salute della Lunigiana, anche l’ex sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri fa fronte comune sulla sanità annunciando sul tema il suo primo intervento da neo consigliere eletto in consiglio regionale. La questione riguarda il Dipartimento infermieristico aziendale, che ha presentato nei giorni scorsi una nuova struttura organizzativa destinata a modificare radicalmente gli assetti attuali. Ora la Lunigiana dispone di un dirigente dedicato che coordina sia i servizi infermieristici territoriali che quelli ospedalieri, supervisionando circa 400 professionisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

