La rondine e il fuoco Fabrizio Arzani presenta il suo libro ai Mercoledì coi grilli per la testa
Mercoledì 12 novembre alle ore 17 alla Libreria Internazionale Romagnosi Fabrizio Arzani, scrittore esordiente con il suo primo romanzo, inaugura tra l'altro un importante cambiamento nella programmazione della rassegna letteraria dei "Mercoledì coi grilli per la testa": se, con l'inizio del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche questi approfondimenti
L’eleganza di una rondine in un tatuaggio fineline sul polso realizzata da Andrea. Un simbolo di viaggio, ritorno e speranza, realizzata con la nostra linea sottile e dettagliata che cattura la leggerezza del volo. Contattaci in DM o passa a trovarci per il tuo Walk- - facebook.com Vai su Facebook