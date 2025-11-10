La rondine e il fuoco Fabrizio Arzani presenta il suo libro ai Mercoledì coi grilli per la testa

Mercoledì 12 novembre alle ore 17 alla Libreria Internazionale Romagnosi Fabrizio Arzani, scrittore esordiente con il suo primo romanzo, inaugura tra l'altro un importante cambiamento nella programmazione della rassegna letteraria dei "Mercoledì coi grilli per la testa": se, con l'inizio del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

