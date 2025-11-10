La Romagna celebra il cinema nordamericano con il Noam Film Festival
Dal 12 al 16 novembre il Noam Faenza Film Festival trasforma per cinque giorni la città di Faenza in un grande palcoscenico diffuso del cinema. Giunto alla sua terza edizione, il Festival porta nella città romagnola film e ospiti internazionali della cultura cinematografica indipendente del Nord. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
DEMO DAY Great-ER: l’Emilia-Romagna celebra l’innovazione deep tech – L’Università di Parma fra gli Atenei partner - facebook.com Vai su Facebook
NOAM Faenza Film Festival: dal 12 al 16 novembre torna la rassegna dedicata al cinema nordamericano - In programma tributi a Robert Redford e David Lynch e il premio alla carriera alla regista Eliza Hittman. Secondo ravennanotizie.it