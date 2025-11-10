La rana che partoriva dalla bocca | in pochi l'hanno incontrata e ora c'è la speranza di riportarla in vita

Negli anni 70 fu scoperta Rheobatrachus silus, una rana che aveva una caratteristica unica: "partoriva" dalla bocca. L'anfibio si è estinto poco dopo i primi monitoraggi e in Australia si lavora per un progetto di de estinzione e con la "settimana delle rane" a coinvolgere la cittadinanza sull'importanza della tutela di questi anfibi che sono dei veri e propri "bio indicatori". 🔗 Leggi su Fanpage.it

