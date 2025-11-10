La proposta di Prodi | Gli Usa restituiscano l’oro degli italiani custodito a Fort Knox

Romano Prodi propone di farci restituire l’oro dagli Usa. A Fort Knox ci sono 1061 tonnellate di oro di proprietà della Banca d’Italia. Ovvero il 40% del totale delle nostre riserve. Mentre nel caveau di via Nazionale ne rimane il 44,9%. Il resto risulta equamente suddiviso fra Regno Unito e Svizzera, rispettivamente con il 5,76 % e il 6,09%. Negli anni Quaranta, subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale, l’oro italiano è finito nel Kentucky. L’ex premier e presidente della Commissione Europea dice che è venuto il momento di riprendercelo: «Resto un amico degli Stati Uniti ma con l’acqua e con l’oro non si sa mai: bisogna essere prudenti e preparati. 🔗 Leggi su Open.online