approfondimento sulla soap spagnola “la promessa” in onda dal 10 al 16 novembre 2025. La soap opera “La Promessa” continua a mantenere alta l’attenzione del pubblico con una settimana ricca di svolte decisive e rivelazioni sorprendenti. La narrazione si sviluppa all’interno di una tenuta, dove si intrecciano indagini, inganni e passioni, con personaggi pronti a tutto per proteggere i propri segreti e ottenere giustizia. Gli episodi inediti trasmessi da lunedì 10 a domenica 16 novembre 2025 approfondiscono le vicende di protagonisti che affrontano minacce e verità nascoste, creando un quadro di grande suspense e tensione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - La promessa 10 16 novembre 2025 ramona sconvolge la tenuta angela smaschera gli zii di martina