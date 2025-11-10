La procura francese ha chiesto la libertà vigilata per Sarkozy

La procura francese ha chiesto la libertà vigilata per Nicolas Sarkozy, con divieto di contatti con gli altri imputati e testimoni nel caso dei presunti finanziamenti libici del 2007. La richiesta della procura si basa sui criteri dell’articolo 144 del Codice di procedura penale: la detenzione provvisoria è giustificata solo in caso di rischio di inquinamento delle prove o di contatti tra imputati. L’ex presidente, in carcere dal 21 ottobre al penitenziario di La Santé di Parigi, ha partecipato all’udienza in video collegamento, accompagnato dalla famiglia e dagli avvocati. La decisione del tribunale delle libertà è attesa lunedì alle 13:30. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La procura francese ha chiesto la libertà vigilata per Sarkozy

Argomenti simili trattati di recente

È successo sull'isola d'Oléron. L'automobilista, un cittadino francese di circa trent'anni, è stato fermato. La procura antiterrorismo sta monitorando il caso. L'uomo non sarebbe registrato nel fascicolo di segnalazione per la prevenzione della radicalizzazione - facebook.com Vai su Facebook

Sarkozy, la Procura chiede la libertà vigilata. E lui ammette: «Il carcere è un incubo» - La procura ha chiesto il rilascio e la libertà vigilata per Nicolas Sarkozy, con divieto di avere contatti con gli altri imputati e testimoni della vicenda libica. Scrive ilmessaggero.it

Procura chiede la libertà vigilata per Sarkozy - L'ex presidente è entrato in carcere il 21 ottobre (ANSA) ... Riporta msn.com

Sarkozy, la procura chiede la scarcerazione: oggi la decisione. L'ex presidente francese: «La prigione è molto dura e logorante» - La Corte d'appello di Parigi ha preso in esame la richiesta di scarcerazione presentata dai legali dell'ex presidente francese e dalla procura generale ... Si legge su msn.com