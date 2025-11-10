La polizia di Stato presenta il calendario 2026

Lapresse.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Stato ha presentato il calendario 2026. All’evento, organizzato alle terme di Diocleziano a Roma, hanno partecipato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della polizia Vittorio Pisani. “La scelta di entrare nelle forze dell’ordine è stata influenzata dalla volontà di aiutare le persone e rappresentare i ragazzi di origine straniera come me”, ha affermato l’agente Medy che si è detto “emozionato, onorato di essere uno dei volti del calendario “. “Un messaggio ai giovani? Fare sempre le scelte giuste ed essere di esempio per gli altri “, ha aggiunto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

la polizia di stato presenta il calendario 2026

© Lapresse.it - La polizia di Stato presenta il calendario 2026

Contenuti che potrebbero interessarti

polizia stato presenta calendarioLa Polizia di Stato presenta il calendario 2026 alle Terme di Diocleziano - Un racconto in immagini firmato da Benedusi e Stazzoni per mostrare l’umanità dietro la divisa. Lo riporta cosenzachannel.it

polizia stato presenta calendarioLa Polizia di Stato presenta il nuovo Calendario 2026 a Roma - Nella suggestiva cornice delle Terme di Diocleziano a Roma, la Polizia di Stato ha presentato il nuovo Calendario 2026, un appuntamento ormai tradizionale che ogni anno unisce arte, fotografia e impeg ... Da giornalelavoce.it

polizia stato presenta calendarioLa Polizia di Stato presenta il Calendario 2026: la diretta video - Un complesso monumentale di straordinaria bellezza quello scelto dalla Polizia di Stato per presentare il nuovo calendario 2026: le terme di Diocleziano a Roma. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Polizia Stato Presenta Calendario