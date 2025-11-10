La polizia di Stato presenta il calendario 2026
La polizia di Stato ha presentato il calendario 2026. All’evento, organizzato alle terme di Diocleziano a Roma, hanno partecipato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della polizia Vittorio Pisani. “La scelta di entrare nelle forze dell’ordine è stata influenzata dalla volontà di aiutare le persone e rappresentare i ragazzi di origine straniera come me”, ha affermato l’agente Medy che si è detto “emozionato, onorato di essere uno dei volti del calendario “. “Un messaggio ai giovani? Fare sempre le scelte giuste ed essere di esempio per gli altri “, ha aggiunto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Polizia di Stato. . Dalle Terme di Diocleziano, a Roma, l'evento di presentazione del #CalendarioPolizia 2026 #essercisempre - facebook.com Vai su Facebook
Ci lascia il maestro Beppe Vessicchio. Con il linguaggio della musica è arrivato al cuore degli italiani, divenendo ambasciatore di legalità e solidarietà in tante iniziative della #PoliziadiStato per i giovani. "Seguite una passione, è quello che vi rende più vivi" # - X Vai su X
La Polizia di Stato presenta il calendario 2026 alle Terme di Diocleziano - Un racconto in immagini firmato da Benedusi e Stazzoni per mostrare l’umanità dietro la divisa. Lo riporta cosenzachannel.it
La Polizia di Stato presenta il nuovo Calendario 2026 a Roma - Nella suggestiva cornice delle Terme di Diocleziano a Roma, la Polizia di Stato ha presentato il nuovo Calendario 2026, un appuntamento ormai tradizionale che ogni anno unisce arte, fotografia e impeg ... Da giornalelavoce.it
La Polizia di Stato presenta il Calendario 2026: la diretta video - Un complesso monumentale di straordinaria bellezza quello scelto dalla Polizia di Stato per presentare il nuovo calendario 2026: le terme di Diocleziano a Roma. Riporta msn.com