La polizia di Stato ha presentato il calendario 2026. All’evento, organizzato alle terme di Diocleziano a Roma, hanno partecipato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della polizia Vittorio Pisani. “La scelta di entrare nelle forze dell’ordine è stata influenzata dalla volontà di aiutare le persone e rappresentare i ragazzi di origine straniera come me”, ha affermato l’agente Medy che si è detto “emozionato, onorato di essere uno dei volti del calendario “. “Un messaggio ai giovani? Fare sempre le scelte giuste ed essere di esempio per gli altri “, ha aggiunto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La polizia di Stato presenta il calendario 2026