Arezzo, 10 novembre 2025 – . La Conferenza di Alberto Luong o (Università di Roma- Tor Vergata) alla Casa di Piero della Francesca, via Niccolò Aggiunti, Sansepolcro martedì 11 Novembre 2025, alle ore 17.30. La Fondazione Piero della Francesca è lieta di ospitare la conferenza del prof. Alberto Luongo, dal titolo , un appuntamento che si inserisce nel programma di ricerca volto a ricostruire il contesto politico, economico e sociale nel quale operarono gli antenati di Piero della Francesca, protagonisti della vivace imprenditoria legata alla produzione e al commercio del guado.

La peste e gli anticorpi. L'economia di Borgo Sansepolcro nel secondo Trecento