La pelletteria di lusso va riprendono le assunzioni Porto Sant' Elpidio l?azienda Studio Immagine avvia un corso di formazione e cerca personale

Corriereadriatico.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PORTO SANT?ELPIDIO Riparte la pelletteria di lusso e le aziende della filiera tornano ad assumere. Dopo due anni di calo dei volumi produttivi, dal secondo semestre 2023 al primo semestre. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

la pelletteria di lusso va riprendono le assunzioni porto sant elpidio lazienda studio immagine avvia un corso di formazione e cerca personale

© Corriereadriatico.it - La pelletteria di lusso va, riprendono le assunzioni. Porto Sant'Elpidio, l?azienda Studio Immagine avvia un corso di formazione e cerca personale

Contenuti che potrebbero interessarti

pelletteria lusso riprendono assunzioniLa pelletteria di lusso va, riprendono le assunzioni. Porto Sant'Elpidio, l’azienda Studio Immagine avvia un corso di formazione e cerca personale - PORTO SANT’ELPIDIO Riparte la pelletteria di lusso e le aziende della filiera tornano ad assumere. Secondo corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Pelletteria Lusso Riprendono Assunzioni