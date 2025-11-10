La paura fa cinquanta Gianpiero Perone al cineteatro Colosseum

Palermotoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tempo che passa, spesso, ci fa pensare. Ma, a volte, si riflette in chiave comica. Accade al Cineteatro Colosseum di Palermo con il nuovo spettacolo di Gianpiero Perone "La paura fa Cinquanta".“La paura fa cinquanta” è uno spettacolo sul passare del tempo. Prende spunto dal fatto che il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

paura fa cinquanta gianpiero"La paura fa Cinquanta" al Colosseum: in scena una commedia sul tempo che passa - "La paura fa cinquanta” è uno spettacolo sul passare del tempo. Scrive balarm.it

“Lo squalo”, la paura fa cinquanta - Quando Steven Spielberg, in un ufficio della Universal, vide quel titolo sulle bozze di un romanzo pensò dovesse parlare di un dentista della ... Come scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Paura Fa Cinquanta Gianpiero