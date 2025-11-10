La paura fa cinquanta Gianpiero Perone al cineteatro Colosseum
Il tempo che passa, spesso, ci fa pensare. Ma, a volte, si riflette in chiave comica. Accade al Cineteatro Colosseum di Palermo con il nuovo spettacolo di Gianpiero Perone "La paura fa Cinquanta".“La paura fa cinquanta” è uno spettacolo sul passare del tempo. Prende spunto dal fatto che il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La paura di parlare in pubblico è più diffusa di quella di volare. Eppure, chi impara a gestirla acquisisce un vantaggio enorme nel business. La chiave non è "non avere paura", ma allenarsi a parlare nonostante la paura. Ogni volta che condividi la tua storia, c - facebook.com Vai su Facebook
"La paura fa Cinquanta" al Colosseum: in scena una commedia sul tempo che passa - "La paura fa cinquanta” è uno spettacolo sul passare del tempo. Scrive balarm.it
“Lo squalo”, la paura fa cinquanta - Quando Steven Spielberg, in un ufficio della Universal, vide quel titolo sulle bozze di un romanzo pensò dovesse parlare di un dentista della ... Come scrive repubblica.it