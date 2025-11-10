la nuova vita industriale del silicio riciclato dai fotovoltaici

IN APPENA DUE ANNI di attività, Interzero Italia, parte del gruppo europeo di economia circolare, è riuscita a recuperare 1.000 tonnellate di silicio da pannelli fotovoltaici dismessi reintroducendole nel mercato industriale e segnando una svolta concreta nell’economia circolare dell’energia solare. Interzero Italia non lavora direttamente il materiale, ma è oggi tra le realtà italiane più importanti che opera come intermediario strutturato nella filiera del recupero del silicio da pannelli fotovoltaici a fine vita, acquistando il silicio separato dalle celle e rivendendolo a fonderie specializzate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

