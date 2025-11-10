La nuova Twingo è stata fatta in 100 settimane

Dietro il sorriso pop c’è una missione impossibile, ma riuscita: progettare e costruire in poco tempo una citycar accessibile, efficiente e (possibilmente) profittevole. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - La nuova Twingo è stata fatta in 100 settimane

Argomenti simili trattati di recente

Renault nuova Twingo E Tech: cambia la motorizzazione e design, ma è sempre lei - facebook.com Vai su Facebook

Nuova Renault Twingo, pronta in meno di 2 anni: ecco come hanno fatto - X Vai su X

È arrivata la nuova Renault Twingo: è solo elettrica e costa meno di 20 mila euro - È lunga 3,79 metri, è stata sviluppata in 24 mesi e si può scegliere in quattro colori ... Secondo msn.com

Nuova Renault Twingo, pronta in meno di 2 anni: ecco come hanno fatto - Renault ha adottato un nuovo approccio per progettare la Twingo che ha permesso di ridurre di molto i tempi di sviluppo ... Si legge su msn.com

Nuova Renault Twingo: si può già ordinare - Tech avverrà il prossimo 6 novembre, intanto però il brand della losanga ha presentato la possibilità di accedere alla prenotazione di acquisto ... tgcom24.mediaset.it scrive