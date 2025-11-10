La nipote di Adele Fendi | Nonna Lagerfeld e i gatti Lei aveva occhi magnetici

François Truffaut, regista del film Adele H., raccontava un’Adele divorata dall’amore. Mezzo secolo dopo, un’altra Adele riappare in un libro, ed è l’opposto: non la febbre del sentimento, ma la geometria della volontà. Due donne, due alfabeti emotivi. L’Adele di Truffaut si strugge, quella descritta da Maria Teresa Venturini Fendi costruisce. È Adele Fendi, nata Casagrande, fondatrice della maison nel ’25, cui la nipote – presidente della Carla Fendi Foundation e interessata alla scienza, cui dedica incontri di studiosi da mezzo mondo durante il Festival di Spoleto – dedica la biografia Adele F. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

