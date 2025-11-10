La nave di Bresh è approdata a Milano con un doppio sold out

(askanews) – Un doppio sold out che certifica l’affetto di Milano per Bresh. Dopo la data zero di Jesolo e l’appuntamento al Palazzo dello Sport di Roma, il tour è approdato a Milano con due date sold out (6 e 7 novembre) con uno spettacolo maturo e articolato tra rap e cantautorato genovese. Bresh ha portato il suo pubblico a bordo di una nave che non solca il mare, ma l’immaginazione. Un relitto sospeso tra sogno e memoria, appoggiato sul palco come un frammento di un tempo che non esiste più. È una nave destrutturata, viva, che respira e si piega sotto il peso dei ricordi. Tutto ciò che si vede è volutamente imperfetto, deformato, come visto attraverso gli occhi di chi sogna e non distingue più le proporzioni della realtà. 🔗 Leggi su Amica.it

