La mostra Archeologia a Campo 65 al Museo Civico di Bari

Tracce di guerra, resistenza, accoglienza, paceUna mostra di archeologia del contemporaneo promossa da Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, con la collaborazione dell’Università di Foggia e dell’Associazione Campo 65 e con il patrocinio del. 🔗 Leggi su Baritoday.it

