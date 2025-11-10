La ' mini Davos' di Lugano debutta con il duello tra Prodi e Klaus sull' Europa

AGI - Il ‘ padre’ dell’Euro contro il ‘dissidente’ europeo. “L’Ue è paralizzata. Stop al diritto di veto. Senza un’unione politica siamo ininfluenti”, rimbrotta Romano Prodi allargando le braccia. “No ai super poteri regolatori di Bruxelles. La soluzione si chiama sovranità nazionale ”, replica Vaclav Klaus puntando l’indice verso l’alto. Venti minuti di (sobrio) duello sull’ Europa conclusi con un’affettuosa pacca sulle spalle. Il duello Prodi-Klaus . Lo schietto confronto tra il Professore e l’ex Presidente della Repubblica Ceca è stato il piatto forte della giornata inaugurale del Lugano Global Forum. 🔗 Leggi su Agi.it

