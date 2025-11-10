La mia vita si è fermata Andrea Delogu torna in tv le prime parole da brividi

Il ritorno in tv di Andrea Delogu è arrivato nel pomeriggio, dopo i giorni di silenzio seguiti alla scomparsa del fratello Evan. La porta magica, il quotidiano di Rai 2, era stata sospesa all’indomani della tragedia; oggi, lunedì 10 novembre, avvenuta con una scelta di rispetto e misura: un messaggio introduttivo registrato in studio per accompagnare il pubblico prima della normale messa in onda. La trasmissione torna con alcune puntate già registrate nelle scorse settimane: per evitare un episodio decontestualizzato rispetto a quanto accaduto nella vita della conduttrice, il rientro è stato affidato alle sue parole. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it