La maschera umanitaria della tecnocrazia
Bill Gate dice che ''salvare'' i bambini con i ''vaccini'' potrebbe essere più importante che perseguire obiettivi climatici. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Approfondisci con queste news
Sono arrivate le avventure dell'eroe in maschera, Moon Mask rider vi aspetta tutti i giorni alle 7, 15, 20 e 23.10, solo su Iunior Tv! Guardaci sul canale 833 (con tv connessa ad internet attendi circa 20 secondi il caricamento dell'immagine e poi premi il tasto ver - facebook.com Vai su Facebook